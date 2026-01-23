Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Bir Zam Daha Geldi! Pompalar Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Döviz kurlarındaki oynaklık ve uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından gece yarısından itibaren pompaya yeni bir zam yansıdı ve akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum merak konusu olurken, yapılan son düzenlemeyle birlikte motorin fiyatına 1,43 TL artış geldi. Böylece motorine son iki gün içinde yapılan zamların toplamı 2,43 TL’ye ulaşmış oldu.

Benzin ve otogaz fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve kur cephesindeki gelişmeler, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarının seyrinin yakından izlenmesine neden oluyor.

23 Ocak 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 57.28 TL

Benzin: 54.05 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 57.16 TL

Benzin: 53.9 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA

Motorin: 58.4 TL

Benzin: 54.96 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR

Motorin: 58.67 TL

Benzin: 55.24 TL

LPG: 29.09 TL

Kaynak: Haber Merkezi