Merkez Bankası'nın toplam rezervleri düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 24 Mart ile biten haftada geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre; brüt rezervler 193 milyon dolar düşüşle 126,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ DÜŞTÜ

Bankanın brüt döviz rezervlerinde ise 2,6 milyarlık düşüş oldu. 24 Mart haftasında brüt döviz rezervleri 71,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Altın rezervleri ise 53,4 milyar dolar oldu.

NET REZERVLERDE DÜŞTÜ

Aynı haftada TCMB'nin net rezervleri 1,1 milyar dolar düşüşle 18,9 milyar dolara geriledi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER EKSİ 41, 7 MİLYAR DOLAR OLDU

Swap hariç net rezervler ise eksi 41,7 milyar dolar olarak kaydedildi. 17 Mart haftasında bankanın swap hariç net rezervleri eksi 40,2 milyar dolar olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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