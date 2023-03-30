Altın fiyatlarına 'belirsizlik' desteği: Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ise devam ediyor.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin öngörüler belirsizliğini sürdürürken gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlayarak bin 212 liradan işlem görmeye başladı.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,41 azalarak günü bin 209 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 990 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 050 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Dün bin 964 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,15 artışla bin 967 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem