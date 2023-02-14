Merkez Bankası'ndan yeni karar: 6 ay süreyle kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) deprem bölgesinde ödemeleri ötelenen kredilerin bankalara oluşturabileceği yükümlülükleri altı ay süreyle kaldırdı.

Merkez Bankası'ndan yeni karar: 6 ay süreyle kaldırıldı

TCMB dün bankalara gönderdiği yazı ile deprem bölgesinde yerleşik kişilerin vadesi gelmiş veya altı ay içinde gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, "Bu kredilerin, bankalar için kredi türüne ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarından hariç tutulmasına, harcama mukabili belge uygulamasına konu olmamasına ve zorunlu karşılık tesisinden hariç tutulmasına" karar verdi.

Finansman şirketleri için de ilgili ötelenen krediler, zorunlu karşılık tesisinden hariç tutulacak.

Yazıya göre karar "depremin olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla" alındı ve 6 Şubat'tan 8 Ağustos 2023'e kadar geçerli olacak.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) geçen hafta ilgili kredi ödemelerin ötelenmesine ilişkin prensip kararı almıştı.

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