Samsun'da son yedi ayda ekmeğe ikinci zam!

Samsun'da 200 gramı 4 TL’den satılan ekmeğin fiyatı 5 TL’ye yükseltildi. Böylece Samsun'da son yedi ayda ekmeğe ikinci zam yapıldı.

Samsun'da son yedi ayda ekmeğe ikinci zam!

Artan maliyetler nedeniyle yılbaşında zam kararı alan esnaf, zammın uygulamaya konmasını 14 Şubat’a kadar bekletti.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, fırıncıların uzun zamandır maliyetinin altına ekmek satışı yaptığını belirterek, fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

SON YEDİ AYDA İKİNCİ ZAM

Samsun’da ekmeğe en son zam 30 Temmuz 2022’de uygulanmış ve 200 gramı 3 TL’den satılan ekmeğin fiyatı 4 TL’ye çıkartılmıştı. Uygulanan yeni tarife ile birlikte ekmeğin kilo fiyatı Samsun’da 20 TL’den 25 TL’ye yükselmiş oldu.

Samsun'da zamlı ekmek tarifesi şöyle:

- Yeni fiyat tarifesi ile birlikte 200 gr baston ekmek 5 TL,

- İkili somon ekmek (400 gr) 10 TL,

- İkili tandır ekmek (400 gr) 10 TL,

- Kepek ekmek (200 gr) 5 TL,

- Pıtıl (200 gr) 5 TL,

- Karadeniz ekmeği (2 kilo) 50 TL,

- Sade pide (200 gr) 5 TL,

- Lavaş (150 gr) 5 TL ve kıymalı hamuru (170 gr) 6 TL olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

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