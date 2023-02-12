Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ödemeleri 15 Şubat'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında alınan önlemler kapsamında işsizlik sigortası ödemelerini öne çekti.

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Depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ödemeleri 15 Şubat'ta

Şubat ayına ait 5 Mart 2023’ te yapılacak işsizlik ödeneği ödemeleri ile 28 Şubat 2023’te yapılacak yarım çalışma ödeneği ödemeler depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye illerinde 15 Şubat 2023 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Alınan önlemler doğrultusunda, işsizlik ve yarım çalışma ödeneği Şubat ayı ödemeleri 15 Şubat 2023’te, Mart ayı ödemeleri 21 Mart 2023’te, Nisan ayı ödemeleri ise 19 Nisan 2023’te yapılacak.

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