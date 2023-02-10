Dolar haftayı 18,83 TL, Euro da 20,14 lira seviyesinden kapattı

Haftaya 18,81 TL seviyesinden başlayan dolar kuru, yatay seyrini koruyarak haftanın son işlem gününde 18,83 TL’den kapanış yaptı. Euro kuru ise 20,32 TL’den başladığı haftayı TL karşısında yaklaşık yüzde 1’lik değer kaybıyla 20,14 lira seviyesinden tamamladı.

Dolar haftayı 18,83 TL, Euro da 20,14 lira seviyesinden kapattı

Dolar kuru sabit seyrini sürdürürken euroda dalgalanmalar sürüyor. Pazartesi günü 18,81 TL’den açılış yapan ve hafif artış ve azalışla seyrini sürdüren dolar, haftanın son işlem gününde 18,83 TL’den fiyatlandı.

Euro kurunda ise dolar endeksinin (DXY) 100 seviyesini aşarak 103,3’e ulaşmasıyla gerileme görüldü. Haftaya 20,32 TL’den başlayan euro, son işlem gününde 20,14 liradan kapanış yaptı.

BORSA İSTANBUL, ÇARŞAMBA GÜNÜ YENİDEN AÇILACAK

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıma ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan deprem felaketine rağmen 8 Şubat’a kadar işlemler sürmüş ve borsanın açık kaldığı üç günde toplamda yüzde 16,3 oranında düşmüştü. Bu sürede, hisselerdeki düşüş nedeniyle küçük yatırımcı büyük bir kayıp yaşarken Borsa İstanbul, 8 Şubat’ta yapılan işlemlerin iptal edileceğini ve borsanın 14 Şubat akşamına kadar da kapalını olacağını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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