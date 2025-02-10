Merkez Bankası'ndan 'Refah' Sözü! 2023 Haziran'da Başlamıştı: Bu Kez Videolu Açıklama Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. TCMB X hesabından "Verilerle Parasal Sıkılaştırma" başlıklı bir video paylaştı.

TCMB videoda şu mesajları verdi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 yılının Haziran ayında parasal sıkılaşma döngüsüne başladı. İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkması engellendi. Maliye politikasında atılan adımlarla dezenflasyona katkı sağlandı. Böylece yıllık enflasyonun 2022 yılıyla aynı seviyede kalması sağlandı.

Haziran 2024’ten itibaren dezenflasyon tesis edildi. Yıl sonu enflasyonu 2024 yılında yüzde 44,4’e geriledi. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinde iyileşme devam ediyor. Reel sektör ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş belirginleşiyor. Dezenflasyonu güçlendirmek için kararlılıkla uygulanan politikalar piyasalara pozitif yansıyor. Böylece risk primi düşüyor, kaynak girişi artarken faiz maliyeti azalıyor.

RİSKLER AZALIYOR

Gelecek 5 yıl için 35 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlandı. İlerleyen dönemde risk primi düşmeye devam ettikçe bu tasarruf daha da artacak. Bu süreçte kur korumalı mevduat bakiyesi 114 milyar dolar geriledi. Türk lirası mevduatın payı ise yüzde 31,6’den yüzde 59,4’e çıktı. KKM bakiyesinin azalması parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyor. KKM azaldıkça merkez bankası bilançosu üzerindeki riskler de azalıyor. Bu iyileşmeye dış dengede belirginleşen toparlanma eşlik ediyor.

Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltıyor. 12 aylık birikimli cari açık 48 milyar dolar azaldı. Cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 0,7’ye indi. Rezervler tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı Brüt uluslararası rezervler 68 milyar dolar artarak 166 milyar doları aştı. Swap hariç net rezervdeki artış ise 126 milyar dolar oldu. Sıkı para politikası duruşu kararlılıkla sürdürülüyor.

Dezenflasyon süreci 2025 yılında belirginleşen kazanımlarıyla devam ediyor. Yıl sonunda enflasyon yüzde 24’e gerileyecek. Merkez Bankası, toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacak.”

KARAHAN’DAN KRİTİK TEMASLAR

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları"na Uşak ve Denizli ile devam edecek. Karahan bugün Uşak'ta iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştireceği buluşmanın ardından, yarın Denizli'de aynı toplantıyı gerçekleştirecek.

Karahan, 2025 yılında başlattığı toplantıların ilkini 17 Ocak'ta Eskişehir'de gerçekleştirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi