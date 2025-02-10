İslam Memiş’ten Ters Köşe Uyarı! Altın Fiyatları Rekor Kırarken O Sessizce Yükseliyor: ‘2025’in Şampiyonu Olacak’

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi planlarının küresel ticaret savaşı korkularını tetiklemesinin ardından yatırımcılar güvenli liman olarak altına sığınmaya devam ediyorlar.

Trump'ın bugün ABD'ye ithal edilen tüm çelik ve alüminyuma yüzde 25 oranında yeni gümrük vergileri getireceğini ve ayrıca Salı ya da Çarşamba günü, hemen yürürlüğe girmek üzere, tüm ülkelere uygulanacak ve her ülke tarafından uygulanan tarife oranlarını eşleştirecek mütekabiliyet tarifeleri açıklayacağını söylemesi altına talebi güçlendirdi. Ons altın bu sabah 2879,65 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,68 artışla 2879 dolarda.

UZMANLARDAN ALTIN YORUMU

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Küresel ticaret gerilimi hala devam ediyor ve yakın vadede altın fiyatlarını 2.900 ila 2.910 dolar seviyesine çekebilir. Çok güçlü bir ABD doları yükselişi görmeye başlamadığımız sürece, bu noktada henüz yüksek bir düzeltme olasılığı görmüyorum” dedi

ANZ bankası kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes da, “Altının da kısasa kısas tarifelere yakalanma potansiyeli fiziki piyasada bir yerinden oynamaya neden oluyor” dedi.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı da ons altın gibi rekora yakın seviyelerden işlem görüyor. Altın gram fiyatı serbest piyasada şu sıralar 3.334 TL seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 5.751 TL’den Cumhuriyet altını fiyatları da 23.244 TL’den değerleniyor.

GRAM ALTINDA 300 LİRALIK KAZANÇ

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Piyasa Uzmanı İslam Memiş, “2024 Ocak ve 2025 Ocak tarihleri son bir yıla baktığımız zaman Ocak ayından Ocak ayına baktığımız zaman getirisi %68.8 oldu. Bu yükselişleri ben sağlıklı olarak görmediğim için elinde bulunduranlar bulundurmaya devam etmeli. Yıl içinde yükselişler devam edecek. Hiç altın almamış, eline dolar geçmiş, yatırımcının da beklemesi gerektiğine ilişkin yol haritamız var. 3050 lira seviyesinden bir ocak tarihinde yıla başlayan gram altın bu hafta 3350 yani bugün 3350 lira seviyesinde ve 5 haftalık süreç içerisinde gramında 300 lira bir getiri sağlayarak getiri anlamında yine birinciliği elden bırakmadı” şeklinde yorum yaptı.

"YÜZÜMÜZÜ GÜMÜŞ GÜLDÜRECEK"

İslam Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim yüzümüzü bu yıl ne borsa, ne döviz, ne kripto paralar, ne de altın güldürecek. Bizim yüzümüz bu yıl 2025 yılında altın-gümüş rasyosu güldürecek. Dikkat ederseniz açıkta değiliz, maldayız, malda durmaya devam ediyoruz. Altın-gümüş rasyosunda 88-26 seviyesinde elimizdeki altını rasyo 72 seviyesine geri deyince o döndüğümüz altınları yerine koyacağız. Aradaki makastaki kalan gümüşler de karımız olacak. O yüzden gümüş 2025 yılının şampiyonu olarak bizim hanemizde yazılmaya devam ediyor.”

Kaynak: Haber Merkezi