Merkez Bankası yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar ve enflasyon yeni yıla nasıl girecek?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 2023 Aralık ayına ilişkin, dolar, faiz ve enflasyon tahminlerini paylaştı.

Katılımcı anketinde Dolar/TL kuru, 29,62 TL'ye geriledi. Ekim ayında 30,05 TL olan beklenti kasım ayında 30 TL olarak açıklanmıştı.

Bir yıl sonranın döviz kuru beklentisi ise sırasıyla 39,62 TL ve 39,46 TL olarak belirlendi.

ENFLASYON TAHMİNİ DE DÜŞTÜ

Kasım ayı anketinde 67,23 olan tüketici enflasyonu (TÜFE), aralık ayında düşüş yaşayarak 65,39 olarak tahmin edildi.

Geçtiğimiz aydaki ankette 43,94 olan bir yıl sonraki TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 41,23 oldu.

Bu anket döneminde 2 yıl sonra için tahmin edilen TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın katılımcı anketinde BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,71 olarak açıklanmıştı.

Bu ayın anket döneminde ise yüzde 42,47 oldu.

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50 olarak paylaşıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem