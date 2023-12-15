Euro'da yeni zirve: 32 liraya dayandı!

Euro yeni güne tarihi zirvesi olan 31.97'yi görerek başladı.

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Euro'da yeni zirve: 32 liraya dayandı!

Ekonomim'de yer alan habere göre euro fiyatları, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,9730 TL'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,02 kayıpla 31,9039 TL seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesindeki yükseliş, Euro/TL'yi destekliyor.

İngiliz sterlini de ilk kez 37 TL'yi aşarken, şu sıralarda 37,0855 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, 'güvercin Fed' sonrası 102 seviyesinin altına gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 102,03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi de dolardaki zayıflamayla 1,10 seviyesine kadar yükselirken, şu anda 1,0985 seviyelerinde hareket ediyor.

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