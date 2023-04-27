Merkez Bankası rezervlerinde son bir yılın en sert düşüşü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri bayram haftasında sert düşüş kaydetti.

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Merkez Bankası rezervlerinde son bir yılın en sert düşüşü!

Merkez bankası tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, brüt rezervler geçen hafta 5,4 milyar dolar düşüşle 116,1 milyar geriledi. 5,4 milyar dolarlık düşüş yaklaşık bir yılın en hızlı düşüşü oldu.

NET REZERVLER GERİLEDİ

TCMB'nin net rezervi 21 Nisan haftasında 8,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 12 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

SWAP HARİÇ REZERVLER DE GERİLEDİ

Swap hariç net rezervler geçen hafta eksi 49,5 milyar dolara kadar çekildi. Swap hariç net rezervler bir önceki hafta eksi 46,3 milyar dolar olmuştu.

ALTIN REZERVLERİ DE DÜŞTÜ

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 866 milyon dolar azalarak 52 milyar 119 milyon dolardan 49 milyar 253 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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