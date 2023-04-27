Merkez Bankası seçim öncesi son faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası, Kahramanmaraş merkezli deprem ve TL’deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun yüzde 50,51'e yükselmesine rağmen yüzde 8,50 olan politika faizini nisan ayında sabit tuttu. Piyasanın beklentisi de faizin bu seviyede tutulacağı yönündeydi.

TCMB, 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı almıştı. Banka, aralık ve ocak aylarında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 9,00 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası, şubat ayında faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında ise faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası'nın 'deprem' vurgulu karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi.

Depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir.

Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyrederken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir."

ERDOĞAN, 'FAİZ DÜŞECEK' DEMİŞTİ

Geçen hafta İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı'nda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,, "Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem