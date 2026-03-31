Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Altın Açıklaması: Vadesi Geldiğinde Rezervlere Dönecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılmasının son derece doğal bir tercih olduğunu söyledi.

'ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÜÇTE BİRE DÜŞÜRÜYOR'

Eşel mobil uygulamasına dair Karahan, "Eşel mobil petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini üçte bire düşürüyor. Savaşın orta vadede, enflasyon üzerinde hem arz hem de talep yönlü etkileri olacak" dedi.

'KUR REJİMİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İŞLİYOR'

Swap hamlelerine dair Karahan, "Bankaların Merkez Bankası ile swap işlemlerine yeniden yönelmesi sistemde bir döviz likiditesi sıkıntısı olmadığını ve uyguladığımız kur rejiminin sağlıklı bir şekilde işlediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'ALTINLAR YENİDEN REZERVLERE DÖNECEK'

Karahan, işlemlerin önemli bir kısmının vadeli altın-döviz takası niteliğinde olduğunu belirterek, “Vadesi geldiğinde söz konusu altınlar yeniden rezervlerimize geri dönecek” dedi.

Karahan, rezervler üzerindeki baskının, küresel risk iştahındaki değişimlerin olağan bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA