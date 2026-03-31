Altın 17 Yılın En Kötüsüne Hazırlanıyor: Düşüş Yüzde 14'e Dayandı, Ünlü Bankadan Yıl Sonu Tahmini

Altın fiyatları düne göre yüzde 1'e yakın yükseliş yaşamasına karşın yüksek seyreden enerji fiyatlarının da etkisi ile 17 yılın en kötü aylık performansını sergilemeye hazırlanıyor. Altındaki aylık düşüş yüzde 14’e dayanırken, ABD'li finans devi Goldman Sachs ise yıl sonunda altının 5400 dolar seviyesine çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

Altının ons fiyatı sabah saatleri itibarıyla 4558 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın yüzde 0,9 yükselişle 6 bin 507 TL'den alıcı buluyor.

Çeyrek altın 11 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 450 liradan satılıyor.

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerginliğin yakın zamanda sonuçlanacağına dair beklentiler sonrası düne göre yükseliş trendiyle seyrediyor.

17 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Ancak yüksek seyreden enerji fiyatlarının yarattığı enflasyon baskısı ile ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair umutların azalması ve güçlenen dolar endeksi ile altın son 17 yılın en kötü aylık performansını göstermeye hazırlanıyor.

KAYIP YÜZDE 14’E DAYANDI

Ons altın tüm bu nedenlerden dolayı mart ayını yüzde 13,7'nin üzerinde bir kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Piyasalar da İran savaşı ile beraber resesyon ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Uzmanlar yüksek enerji fiyatlarının oluşturacağı enflasyonun etkisi ile Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmasını çok düşük bir olasılık olarak görmeye başladı. Düşük faiz ortamında yatırımcılar güvenli liman talebi ile altına yöneliyor.

ÜNLÜ BANKADAN ONS ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs analistleri, altının 2026 sonuna kadar ons başına 5.400 dolara ulaşabileceğini öngördü. WSJ''de yer alan habere göre bankanın araştırma notunda, spekülatif pozisyonların düşük olması ve piyasaların tarihsel deneyimlere kıyasla daha şahin bir politika şokunu fiyatlaması nedeniyle altının aşırı satılmış göründüğü belirtildi. Bankanın uzmanları 2026’da Fed’in iki faiz indirimi yapmasını bekliyor.

