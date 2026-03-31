Dolar ve Euroda Günün İlk Rakamları

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 44,4423'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,4750'den işlem görürken, euro ise 51 lira 025 kuruştan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,4750 liradan, euro 51,0250 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,4730 liradan, euro ise 51,0230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0250 lira oldu. Dün doların satış fiyatı 44,4550, euronun satış fiyatı ise 51,0260 lira olmuştu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI ÇOK SAYIDA ETKEN VAR

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.700 ve 12.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

