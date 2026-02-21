Merkez Bankası 3 Ödeme Kuruluşunun Faaliyet İznini İptal Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar", "Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" ve "TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" başlıklı üç ayrı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TCMB, üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Kararlar 18 Şubat 2026 tarihinde alındı.

Kaynak: Haber Merkezi