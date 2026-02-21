Merkez Bankası 3 Ödeme Kuruluşunun Faaliyet İznini İptal Etti

TCMB, Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti

Merkez Bankası 3 Ödeme Kuruluşunun Faaliyet İznini İptal Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan "Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar", "Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" ve "TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar" başlıklı üç ayrı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TCMB, üç farklı ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Kararlar 18 Şubat 2026 tarihinde alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ramazan’da Paket Serviste Zorlu Mesai: İftara Dakikalar Kala Yemek Siparişlerinde Patlama Ramazan’da Paket Serviste Zorlu Mesai: İftara Dakikalar Kala Yemek Siparişlerinde Patlama
Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı
Milyonlarca Aboneyi Etkileyecek: Doğal Gazda Kritik Değişiklik Doğal Gazda Kritik Değişiklik
Altın Cephesinde Gerilim Tırmanıyor: Gram Altında Dikkat Çeken Sıçrama! Yatırımcı Tedirgin Altın Cephesinde Gerilim Tırmanıyor: Gram Altında Dikkat Çeken Sıçrama! Yatırımcı Tedirgin