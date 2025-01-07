Memura Refah Payı İçin Mehmet Şimşek’e Rest: Ali Yalçın, ‘Küçük Hesapların Peşine Düşmek Yakışmıyor’ Diyerek Seslendi

Dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelen Memur-Sen yüzde 11,54’lük Ocak 2025 memur zammı için refah payı talep etmişti. Ancak yine dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzası ile yayımlanan memur maaş katsayısı için genelge ile refah payı umutlarında kapı kapanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine bugün yeni bir gelişme yaşandı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın memurların kayıplarının tazmini, toplu sözleşme hükümlerinin eksiksiz uygulanması ve Refah Payı talepleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı. Ali Yalçın konuşmasında şunları dile getirdi:

“Alım gücümüzün aşağı doğru baskılandığı bir süreçte, ‘enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözünü tartıştığımız bir demde bir aradayız. Bugün kamu görevlilerine reva görülen 11.54’lük zamma karşı ‘gelirimiz artmıyor, aldığımız yetmiyor’ diyerek Hazine Bakanlığı’nın önünde refah payı talebimizi dillendiriyoruz. Yıllık enflasyon yüzde 44 olarak gerçekleşti. Hepimiz hissedilen enflasyonun açıklananla uyumsuz olduğunu biliyoruz. Sabit gelirlilerin kira, elektrik, doğal gaz, gıda, zorunlu harcamalarından oluşan sepetin açıklanan enflasyon ile uyuşması mümkün değil.”

MEMURA REFAH PAYI TALEBİ

“Biz 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında bugün yaşanacak sıkıntıları öngörerek defalarca ikaz ettik. Kamu işverenin teklifinin ne piyasa ile ne beklenen enflasyonla ne de tahmin edilenle alakası olmadığını o zaman ısrarla söyledik. Bu yüzden toplu sözleşmeye imza atmadık. Şerh düştük karara” diyerek toplu sözleşme oranları kararını veren Hakem Heyeti’ni eleştiren Ali Yalçın, “Maaşları enflasyon farkı değil masa belirlesin demiştik. Hakem Heyeti’nin kararı bugün milyonlarca kamu görevlisi ve ailesini mağdur ediyor. Toplu sözleşmede imzamız yok, reva görülene ise rızamız yok, refah payı şart diyoruz” ifadelerini kullandı.

'MALİYE’YE YAKIŞMIYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunan Memur-Sen Başkanı, “Memur-Sen olarak 2025’in ilk dönemi için yüzde 15 zam ve toplamda istediğimiz yüzde 10 refah payı verilmiş olsaydı bu tartışma gündeme gelmeyecekti. Maliye tarafının bürokratları tutturmuşlar bir hayal onun peşinden gidiyorlar. Neymiş, ‘zamları az verirsek, sabit gelirliyi baskılarsak enflasyon düşer.’ Maliye Bakanı’na sesleniyorum: "Türkiye, büyürken, güçlenirken, küresel ölçekte çok daha fazla söz sahibi iken küçük hesapların peşine düşmek Maliye’ye yakışmıyor” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi