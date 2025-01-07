Yeni Yılda Zam Vanası Açıldı: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz Mutfak Tüpü Fiyatları Belli Oldu
Tüp gaz fiyatları, yeni yıla zamlı girdi. Tüp satışı yapan firmalar olan Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından yeni fiyatlar açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayı itibarıyla yapılan zamlarla, tüp gaz fiyatları farklı tüp çeşitlerinde değişkenlik gösterdi. 2024 yılına tüp gaz fiyatlarına gelen zamlarla giriş yapılırken, güncel fiyatlar listelendi.
Tüp gaz fiyatları, doğal gaz doldurma gazları olarak satılan tüp çeşitleri için belirlenen güncel fiyatlarla birlikte, Ocak ayında zirve seviyelere çıktı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi firmaların belirlediği yeni fiyatlar, yeni yılın ilk günlerinde geçerli olacak şekilde fiyat listelerine yansıdı. İşte 2025 yılı itibarıyla geçerli olan güncel tüp gaz fiyatları:
AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 207,00 Türk Lirası
Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 913,00 Türk Lirası
Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 902 Türk Lirası
Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 913,00 Türk Lirası
İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 180,00 Türk Lirası
İpragaz 12 kg ev tüpü: 870,00 Türk Lirası
İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.740,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.230,00 Türk Lirası
İpragaz 45 kg propan tüp: 3.520,00 Türk Lirası
BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI
Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 180,00 Türk Lirası
Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 870,00 Türk Lirası
Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.740,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.230,00 Türk Lirası
Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.520,00 Türk Lirası