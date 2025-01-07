Yeni Yılda Zam Vanası Açıldı: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz Mutfak Tüpü Fiyatları Belli Oldu

Ocak ayı itibarıyla yapılan zamlarla, tüp gaz fiyatları farklı tüp çeşitlerinde değişkenlik gösterdi. 2024 yılına tüp gaz fiyatlarına gelen zamlarla giriş yapılırken, güncel fiyatlar listelendi.

Tüp gaz fiyatları, doğal gaz doldurma gazları olarak satılan tüp çeşitleri için belirlenen güncel fiyatlarla birlikte, Ocak ayında zirve seviyelere çıktı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi firmaların belirlediği yeni fiyatlar, yeni yılın ilk günlerinde geçerli olacak şekilde fiyat listelerine yansıdı. İşte 2025 yılı itibarıyla geçerli olan güncel tüp gaz fiyatları: