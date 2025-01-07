Yeni Yılda Zam Vanası Açıldı: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz Mutfak Tüpü Fiyatları Belli Oldu

Tüp gaz fiyatları, yeni yıla zamlı girdi. Tüp satışı yapan firmalar olan Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından yeni fiyatlar açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Yeni Yılda Zam Vanası Açıldı: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz Mutfak Tüpü Fiyatları Belli Oldu - Resim: 1

Ocak ayı itibarıyla yapılan zamlarla, tüp gaz fiyatları farklı tüp çeşitlerinde değişkenlik gösterdi. 2024 yılına tüp gaz fiyatlarına gelen zamlarla giriş yapılırken, güncel fiyatlar listelendi.

Tüp gaz fiyatları, doğal gaz doldurma gazları olarak satılan tüp çeşitleri için belirlenen güncel fiyatlarla birlikte, Ocak ayında zirve seviyelere çıktı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi firmaların belirlediği yeni fiyatlar, yeni yılın ilk günlerinde geçerli olacak şekilde fiyat listelerine yansıdı. İşte 2025 yılı itibarıyla geçerli olan güncel tüp gaz fiyatları:

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Yeni Yılda Zam Vanası Açıldı: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz Mutfak Tüpü Fiyatları Belli Oldu - Resim: 2

AYGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 207,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 913,00 Türk Lirası

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 902 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 913,00 Türk Lirası

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Yeni Yılda Zam Vanası Açıldı: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz Mutfak Tüpü Fiyatları Belli Oldu - Resim: 3

İPRAGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 180,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 870,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.740,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 3.230,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 3.520,00 Türk Lirası

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Yeni Yılda Zam Vanası Açıldı: İpragaz, Aygaz ve BizimGaz Mutfak Tüpü Fiyatları Belli Oldu - Resim: 4

BİZİMGAZ GÜNCEL TÜP GAZ FİYATLARI

Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 180,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 870,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.740,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.230,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.520,00 Türk Lirası

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