TOKİ 200 Bin Lirası Olanlara Son Fırsat Kapısını Açtı: Elini Çabuk Tutan Tapu Sahibi Olacak

7 Ocak 2025’te bitecek olan açık artırmalarla, Türkiye’nin 30 ilinde konut satışına başlanacak. Özellikle uygun fiyatlarla konut almayı bekleyen vatandaşlar, TOKİ’nin sunduğu esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olma şansı yakalayacak.

200 BİN TL İLE EV SAHİBİ OLACAKLAR

TOKİ, bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. 200 bin TL'si olan herkes, TOKİ'nin satışa sunduğu konutlardan yararlanabilecek. 2+1 ve 3+1 konut seçenekleriyle, farklı aile yapılarına hitap eden projeler, açık artırma yöntemiyle satılacak.

YÜZDE 15 PEŞİNATLA BAŞLIYOR

TOKİ, konut satışlarını çok cazip ödeme planları ile sunuyor. Satışa sunulan konutlar için yüzde 25 peşinatla 72 ay vade, yüzde 15 peşinatla ise 60 ay vade seçenekleri mevcut.

BAŞVURUNUN DETAYLARI

TOKİ'nin 7 Ocak 2025 tarihinde yani bugün başlayacak konut satışları, 30 ilde gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak kişiler, açık artırma öncesinde TOKİ'nin belirlediği illerdeki projelere başvuru yaparak ev sahibi olma şansı elde edebilecek. Detaylar ve başvuru koşulları için TOKİ’nin resmi internet sitesinden bilgi alınabilir.