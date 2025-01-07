Tüm Çalışanları İlgilendiren Zam! 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli Oldu: 19.237 Liraya Yükseldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş göremezlik, emzirme ve cenaze ödeneklerinde artışa gitti. Ödeneklerde alt sınırlar asgari ücret zammı sonrası belirlendi. Yeni zamlı rakamlar 1 Ocak’tan itibaren geçerli oldu.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİNDE ARTIŞ

Hastalık, iş kazası, meslek hastalığı ya da doğum, nedeniyle geçici iş göremezlik ödenekleri 866,85 TL olan günlük asgari ücrete göre hesaplama yapılarak belirleniyor. Bu kapsamda yatarak tedavilerde günlük en düşük iş göremezlik ödeneği 433,42 TL, ayakta tedavilerde ise 577,90 TL’ye çıktı. Çırak ve Stajyerler için bu rakamlar sırasıyla 216,70 TL ve 288,93 TL olarak uygulanacak.

Örneğin brüt maaşı 21 bin TL olan bir çalışan 2024’te yatarak tedavi gördüğünde günlük 350 TL alırken, 2025’te bu tutar 433,42 liraya yükseldi. Ayakta tedavi gördüğünde ise günlük 466,67 TL yerine 577,90 TL alacak.

2025 EMZİRME ÖDENEĞİ TUTARI

Doğum yapan sigortalı kadınlar ile eşi çalışmayan sigortalı erkekler için SGK tarafından verilen emzirme ödeneği de artırıldı. 2024 yılında 857 TL olan bu ödeme 2025 itibarıyla 1.238 TL’ye çıktı.

Ancak bu ödenekten yararlanmak için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigortalı çalışmış olma şartı bulunuyor. Sigortalılığı sona eren kişilerin emzirme ödeneği alabilmesi içinse son 15 ay içinde 120 gün prim ödemiş olma şartı aranacak. Bu kişiler sigortalı çalışmanın bitiminden itibaren 300 gün içinde doğan çocukları için emzirme ödeneği alabilecek.

CENAZE ÖDENEĞİ 5000 TL’YE DAYANDI

SGK, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı alan kişilerin ölümü durumunda hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor En az 360 gün sigorta primi bildirilmiş kişilerin ölümü halinde bu ödeme yapılabiliyor. Geçtiğimiz yıl 3.385 TL olan cenaze ödeneği 2025’te 4888 TL’ye yükseldi.

DEVLET MEMURLARI İÇİN RAKAM DAHA YÜKSEK

15 Ekim 2008’den önce kamu sektöründe çalışmaya başlayan ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olan emekliler için ölüm yardımı, emekli aylığının altında olmamak üzere 19.237 TL olarak belirlendi. Ölüm yardımı, emekli aylığına ek olarak makam, temsil ve görev tazminatları hariç ödeniyor.

Kaynak: Habertürk