Memur ve emekli maaşı zammı TBMM'de: Milyonlarca emekli açlığa mahkum oldu!

GERÇEK GÜNDEM

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili kanun teklifi görüşülmeye başladı.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğine işaret eden Elitaş, bu durumda 2 milyon 721 bin emeklinin bulunduğunu vurguladı.

"ZAMMIN MALİYETİ 259 MİLYAR TL"

Elitaş, "Yüzde 30 olarak açıkladığı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın kamuya maliyeti 259 milyar 900 milyon lira olacak. En düşük emekli aylığının 5 bin 500 liraya çıkarılması ve işveren ödeneğinin 400 lira uygulanmasıyla toplam maliyet ise 299 milyar lira olarak hesaplandı" dedi.

EMEKLİ AÇLIĞA MAHKUM OLDU

Türk-İş'in açıkladığı verilere göre aralık ayında, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 8 bin 130 TL, yoksulluk sınırı 26 bin 485 TL olarak açıklandı.

2023 asgari ücret ise, 8 bin 506 TL olarak duyurulmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem