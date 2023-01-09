TÜİK'te büyüme rakamları sonrası Ulusal Hesaplar Daire Başkanı görevden alındı!

Bloomberg'ten Beril Akman'ın haberine göre, kaynaklar, Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar’ın geçen ay bu görevden alınarak, Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı’na atandığı bilgisini verdi.

Görevden alma, beklenti altı açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin ardından gerçekleşti. Türkiye ekonomisi tüketimde ikinci çeyreğe göre kısıtlı kalan artış ve dış talepteki azalmanın etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 oranında büyüdü. Beklentinin altındaki bu oran, 2020 ikinci çeyrekten bu yana en düşük seviye oldu.

Geçen hafta Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’e yönelik eleştiri ve iddialara değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurumlarımıza haksızlık yapıyoruz. Onları el üstünde tutmalıyız. TÜİK 4 bin çalışanı ile her ay binlerce veri derliyor, tüm süreçler denetleniyor. TÜİK şeffaf bir kurum. TÜİK verilerine müdahale etme imkanı bulunmuyor. Diğer tarafta sayıları çift haneli olmayan birileri çıkıp enflasyon verisi açıklıyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu tür rakamlarla hiç kimse kendi kafasına göre rakam açıklayamaz."

Kaynak: Gerçek Gündem