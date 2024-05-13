Mehmet Şimşek'in masasında: Vakıf Katılım'da işler karıştı, kavga büyüdü!

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ile Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran arasında ipler gerildi. Yaşanan gerilimin ise 6 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in masasında olduğu öğrenildi.

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Mehmet Şimşek'in masasında: Vakıf Katılım'da işler karıştı, kavga büyüdü!

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Katılım finans sektörünün referans kurumu olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vakıf Katılım'ın 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Mehmet Ali Akben, Kurumun Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştı.

Akben'in genel müdür olarak seçilmesinden bu yana 2015 yılında yönetim kurulu başkanlığı görevine getirilen Öztürk Oran ile arasında soğuk rüzgarların estiği öğrenildi.

Mehmet Şimşek'in masasında: Vakıf Katılım'da işler karıştı, kavga büyüdü! - Resim : 1

MEHMET ŞİMŞEK'İN MASASINDA

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, Akben ile Oran arasında yaşanan gerilimin ise 6 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in masasında olduğu öğrenildi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in haziran ayı başında Hafize Gaye Erkan'ı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak atayacağı ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği konuşuluyor.

Erkan'ın BDDK Başkanı olarak atanması ihtimalinden hemen sonra kamu bankalarının genel kurulları var. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Genel Kurulları 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00’da yapılacak. Bu genel kurullarda Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin seçimi de yapılacak.

YÖNETİM GÖREVDEN ALINACAK

Seçimlerde kamu bankaları yönetiminde bir değişikliğe gideceği konuşulurken, kulislerde, Vakıf Katılım yönetiminin tamamının görevden alınacağı konuşuluyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Öztürk Oran Mehmet Ali Akben Vakıf Katılım Bankası Mehmet Şimşek
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