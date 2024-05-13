CHP'den kamuda tasarruf paketine ilk tepki: Asıl hedef CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz saatlerde yeni kamuda tasarruf paketlerini açıkladılar.

Bakan Şimşek, açıklamalarında kamuda esnek çalışmanın yaygınlaştırılacağını, servis ve lojmanların artık tümden kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca, sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere zaten yetersiz olan kamuda personel sayısının artırılması taleplerine karşılık, üç yıl boyunca sadece emekli olan kadar personel alınacağını belirtti.

Şimşek bunun yanında belediyeler için de “Belediyeler kendi kaynakları ile ayakta duracak" demişti.

CHP'den Şimşek ve kamuda tasarruf paketi hakkında ilk açıklama geldi.

X hesabından paylaşım yapan CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, "Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir" dedi.

Yücel'in paylaşımı şöyle:

"Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı. Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?"

Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı.



Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale… pic.twitter.com/WMcbAFW9cS — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) May 13, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem