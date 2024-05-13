TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,5 arttı

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini duyurdu. Verilere göre, ticaret satış hacmi, yıllık yüzde 10,5 arttı.

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TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2024 dönemine ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi, yıllık yüzde 10,5, aylık yüzde 3 arttı.

TÜİK, mart ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,1 azalırken; toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19,4 arttı.

Ticaret satış hacmi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,0 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azalırken; toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

Kaynak: ANKA

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