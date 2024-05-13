Bakanlık Murat Kurum esprisine dayanamadı: Sanatçı Zakoğlu, AKM'den kovuldu

Metin Zakoğlu'nun bir skecinde AKP'nin İBB Başkanı adayı Murat Kurum'a yönelik yaptığı bir şaka sebebiyle, AKM'de gösterilmesi planlanan 5 oyunu iptal edildi.

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Bakanlık Murat Kurum esprisine dayanamadı: Sanatçı Zakoğlu, AKM'den kovuldu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), komedyen Metin Zakoğlu’na yönelik sansür tartışmalarıyla gündeme geldi. Zakoğlu, Şubat ayından beri AKM’de sahne almaktaydı, ancak 7 Mayıs'ta sergilediği 'Hayrola Kayrola' gösterisinin ardından Kültür Bakanlığı tarafından beş oyunu iptal edildi.

Zakoğlu, gösterilerinin AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimde İmamoğlu'na kaybeden Murat Kurum’a yönelik esprilerinden dolayı yasaklandığını öne sürdü.

BirGün'den Işıl Çalışkan'a konuşan Zakoğlu, “Şubat ayında Ferhan Şensoy’un Hayrola Kayrola için ve nisan ayında da Gogol’un Bir Delinin Hatıra Defteri isimli oyunlarımı oynamak üzere AKM yönetimi ile bir sözleşme imzaladık. Ama son oyunda Murat Kurum’la ilgili yaptığım hiçbir hakaret içermeyen espri nedeniyle sansüre uğradım. İptal dilekçesinde bir uyarı gelmedi. Hakaret içeren hiçbir cümlem yok” şeklinde açıklama yaptı.

Sansürün antidemokratik ve hukuksuz olduğunu belirten Zakoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanatçıların ağzı torba değildir, kimse büzemez. Ellerinde resmi kayıtlı belge olmadan son derece masum bir şakayla kimse sanatçıyı sanatçılara ait mekânlardan kovamaz. Atatürk Kültür Merkezi, AKP kültür merkezi değildir. Adını Atatürk’ten almış, sanatçıların seyirciyle buluştuğu kıymetli bir kültür merkezidir. Kimse sanatçıya bir sansür uygulayamaz. Hem beni hem seyircilerimi mağdur edecek şekilde AKM’den atmak hangi cüretle yapılabilen bir davranıştır?"

İptal edilen oyunlar ve tarihleri şöyle:

24 Mayıs: Bir Delinin Hatıra Defteri
29 Mayıs: Hayrola Kayrola
4-12-26 Haziran: Bir Delinin Hatıra Defteri

Kaynak: Gerçek Gündem

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Murat Kurum AKP Atatürk Kültür Merkezi
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