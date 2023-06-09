Mehmet Şimşek’in ekonomideki yol haritası belli oldu: 'Erdoğan'a 2.5 saat brifing verdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomide yeni dönemin yol haritası" başlıklı yazısında, Şimşek'in son söylemlerini değerlendirdi.

"Zaten bu görevi üstlenmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2.5 saat süren bir brifing verdi" ifadelerini kullanan Selvi yazısında, Şimşek'in yol haritasını 3 madde ile yazdı.

KAFASI NET, BİR YOL HARİTASI VAR

Şimşek'in kafasının net olduğunu söyleyen Selvi "Bir yol haritası var, Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın atanması ile süreç başlayacak" dedi. Merkez Bankası'nın işlevini vurgulayan Selvi "Merkez Bankası, “ekonominin kalecisi” olarak bilinir. Defansı aşsa da topun Merkez Bankası’ndan geçmemesi gerekir. O nedenle yeni ekonomi yönetiminde Merkez Bankası’na çok büyük bir görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ PROGRAMI

Şimşek'in 'Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır' sözünü anımsatan Selvi "Açıklanacak olan ekonomi programı ile yerli ve yabancı yatırımcı önünü görebilecek." dedi.

YURTDIŞI YABANCI SERMAYE

"Piyasalar Şimşek yönetimine kredi açtı. Bu trendin artarak devam etmesi bekleniyor." diyen Selvi "Mehmet Şimşek ekonomi bürokrasisini düzenleyip ekonomiyle ilgili programını açıkladıktan bir süre sonra yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek." diyerek sözlerini sürdürdü.

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