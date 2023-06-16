Mehmet Şimşek'e kötü haber: Kimse kabul etmiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlaması sonrası atamalar konusunda sıkıntı yaşadığı iddia edildi. Konuyu köşesine taşıyan Karar yazarı Taha Akyol, "Şimşek’in görev teklif ettiği tecrübeli ve yetkin üç isimin görev kabul etmediğini dün öğrendim" dedi.

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Mehmet Şimşek'e kötü haber: Kimse kabul etmiyor!

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.

Şimşek'in göreve gelmesi sonrası piyasanın tereddütleri devam ederken, 'faiz sebeptir' görüşünü sık sık dile getiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor' gibi bir yanılgının içine düşülmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, 'hayırlı olsun' dedik" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK DURUM ZANNETTİĞİMDEN KÖTÜ"

Erdoğan ve Şimşek'in açıklamalarının ardından "Şimşek'in sıkıntıları" başlıklı bir yazı kaleme alan Karar yazarı Taha Akyol, "Şimşek’in yakın çevresinden iyi haber alan iki isimle konuştuğunu ve Şimşek’in, 'Ekonomik durum, zannettiğimden kötü…' dediğini" söyledi.

"ÜÇ İSİM GÖREVİ KABUL ETMEDİ"

Yazısının devamında Akyol, "Şimşek, sorunların ağırlığından başka, atamalarda da sıkıntı yaşıyor. Şimşek’in görev teklif ettiği tecrübeli ve yetkin üç isimin görev kabul etmediğini dün öğrendim. Bunlardan biri Bakan Yardımcılığı görevini kabul etmemiş. Diğer ikisi üst düzey kurum yöneticiliğini… Sebep mesuliyet almaktan çekinmek değil… Sebep, Şimşek’in yetki alanı ve görev süresi hakkında tereddütler olması… Nitekim Şimşek hâlâ bir bakan yardımcısı atayamadı. Bütün ekonomi bürokrasisi, Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Para Politikası Kurulu üyeleri yerlerinde. Buralara Şimşek çizgisinde, 'rasyonel zeminde' isimlerin atanması gecikiyor. Evet, Gaye Erkan Merkez Bankası’nda bazı atamalar yaptı ama bunlar para politikasıyla ilgili değil. Bu tablo, piyasalarda tereddütler yaratıyor. Şimşek ne süreyle görevde kalacak? Ekibini kurabilecek mi?" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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