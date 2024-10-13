Sıra Onlarda! Binlerce Dev Şirkete Operasyon Başlıyor

Türkiye’de birçok alanda vergilere zam gelirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt genelinde büyük şirketlere yoğun bir denetimin başlayacağını duyurdu. Şimşek, denetimlerin ilk etapta yaklaşık 500 vergi müfettişinin katılımıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya başta olmak üzere 31 ilde yoğunlaşacağını, daha sonra ise ülke genelinde yayılacağını belirtti.

İZAHA DAVET EDİLECEKLER

Vergi mükelleflerine yönelik çalışmalarda makine öğrenmesine dayalı risk analiz çalışmaları yapıldığının altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kaydetti:

“Riskli olduğu değerlendirilen 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek. Mükelleflerin izaha davet edileceği konular arasında enflasyon düzeltmesi hükümlerinin mevzuata aykırı olarak vergi matrahını aşındıracak şekilde uygulanması da yer alıyor. Kayıt dışı hasılat elde edilmesi, işletmeye ait banka hesap numarası yerine üçüncü kişilerin IBAN hesapları üzerinden tahsilat yapılması da yine mükelleflere sorulacak konular arasında yer alacak.

İzaha davet konuları arasında kar payı ödemelerinden tevkifat yapılmaması, istisna ve indirimlerin yanlış uygulanması gibi 30’a yakın farklı husus bulunuyor. Bu kapsamda, sosyal medya gelirlerinin beyan edilmemesi de sorulacak. Yapılan ilk hesaplamalara göre, izaha davet edilecek büyük şirketlerin ilgili dönemler için 23 milyar liralık vergi matrah farkını eksik beyan ettiği belirlendi.”

Açıklamasının devamında, İzaha davet sonucunda, belirtilen matrah üzerinden hesaplanacak milyarlarca lira tutardaki verginin kamuya geri kazandırılmasının öngörüldüğünü söyleyen Şimşek, izahları yeterli görülen mükelleflerin, vergi inceleme süreçlerinden muaf tutulacağını bildirdi.

Şimşek, izah vermeyenlerle verdikleri izah yeterli görülmeyenler için vergi incelemesi yapılacağını kaydetti.