Bu Kez Sporculara Seslendi! Mehmet Şimşek'ten Vergi Açıklaması: 'Cezalı Şekilde Alınacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide kayıt dışılık önlemleri kapsamında atılan yeni adım hakkında açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, “Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek” dedi.

Bu Kez Sporculara Seslendi! Mehmet Şimşek'ten Vergi Açıklaması: 'Cezalı Şekilde Alınacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından kazancını doğru beyan sporculara yönelik uyarılarda bulundu. Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcuların izaha davet edileceğini belirten Şimşek, ödenmeyen vergilerin cezalı şekilde talep edileceğini kaydetti.

Bakan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

“Kazançlarını doğru beyan etmeyen sporcular izaha davet edilecek ve ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek. Vergide adalet ve etkinlik anlayışımızla yüksek gelir elde eden ve gelirini beyan dışı bırakanlara yönelik geniş kapsamlı denetimlerimiz sürüyor.”

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Kaynak: İHA

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