Mevduat Faiz Getirisinde Büyük Uçurum: Bankaların Faiz Getirisi 43 Bin Lirayı Aştı!

Piyasalarda faiz indirimi beklentileri, son gelişmeler ışığında 2025 yılına ertelendi. Özellikle ekim ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın yaptığı net açıklama, faiz indirimi umutlarını bu yıl için rafa kaldırdı. Karahan, kalıcı bir enflasyon düşüşü sağlanması için daha mesafe alınması gerektiğini belirtti.

BANKALARDAN FAİZ HAMLESİ

Bu açıklamaların ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı. Yeni kampanyalarda, eski ve yeni müşterilere sunulan faiz oranları arasında 5 puanlık fark da ortaya çıktı. Mevcut müşterilere sunulan kısa vadeli mevduat faizleri yüzde 44 ile 49 bandına gerilerken, bankaların yeni müşterileri çekmek amacıyla uyguladığı faiz oranları yüzde 54’e kadar yükseldi. Bu durum, piyasalardaki fazla Türk Lirası’nın mevduat faizleri üzerindeki baskısını da ortaya koydu.

GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE?

Gecelik faiz oranları da bu sıkı para politikasının bir göstergesi olarak, dün yüzde 49,82'ye kadar gerileyerek mevduat faizleri üzerindeki negatif etkisini hissettirdi. Mevduat oranlarında belirgin bir ayrışma dikkat çekerken, Merkez Bankası verilerine göre 1 aydan 1 yıla kadar vadelerde faiz oranları yüzde 39 ile yüzde 59 arasında değişti.

100 BİN LİRA VE 1 MİLYON LİRA İÇİN GETİRİ HESABI

Bu kapsamda örnek hesaplama da yapıldı. 100 bin TL'lik bir anapara için yüzde 54 faiz oranıyla 32 günlük vade sonunda net kazanç 4 bin 367 TL olurken, yüzde 47 faiz oranında bu kazanç 3 bin 801 TL olarak gerçekleşiyor. Aynı şekilde, 1 milyon TL'lik bir mevduat için yüzde 54 faizle 43 bin 672 TL, yüzde 48 faizle ise 38 bin 820 TL net kazanç elde ediliyor.