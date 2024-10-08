Asgari Ücret Zammını Açıkladı! İddiası Gündem Olur, ‘Bu Oranı İçeriden Aldılar’ dedi: ‘TÜRK-İŞ Bunu Kabul Edecek…’

Asgari ücrete ara zam yapılmaması Temmuz ayı öncesinde milyonlar tarafından tepki toplamıştı. 17.002 TL ile 1 yıl boyunca geçinmek zorunda kalan asgari ücretli çalışanlar için bu kez yabancı kurumlar da söz sahibi oldu! Alman Deutsche Bank ekonomistleri asgari ücret zammı için tavsiye verdi. Ekonomide bozulmayı işaret etti. 2025 asgari ücret zammı için genel görüşün yüzde 25-30 arasındaki şekillendiğini dile getirdi.

Yapılan bu hesaba göre yeni asgari ücret rakamının 21 bin 252 TL ile 22 bin 102 TL arasında olması hesaplanıyor. Bu rakamların üzerinde yani yüzde 30’u aşan bir zam oranının işletmeleri zorlayacağını dile getirdiler.

Asgari ücrete zamda takvim işlerken Gazeteci Fatih Portakal’ın Youtube kanalında yaptığı değerlendirme gündem oldu! Portakal bu rakamın kulis bilgisi olabileceğini kaydederken yeni asgari ücretin 23 bin TL seviyesinde olacağını iddia etti.

ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ GÜNDEM OLACAK!

Fatih Portakal YouTube kanalında anlı yayın yaparken bu veri hakkında bilgilerini paylaştı. Portakal, bu oranın kulis bilgisi olabileceğini söyleyerek kuvvetle ihtimal asgari ücretlinin maaşının 23 bin TL olacağını dile getirdi. İşte Portakal’ın o açıklamaları:

“Eğer o oran verilecek olursa bu oranda bir zam yapılırsa millet gerçekten isyan eder. Onun da bir öngörüsü bu. Ancak bu öngörüyü veren kurum mutlaka içeriden bir bilgi almıştır. Bizimle de birtakım analizlere dayanılarak paylaşılıyordur.

“MUHTEMELEN BU ORANI İÇERİDEN ALDI”

Ben asgari ücreti yüzde 60-65 civarında bekliyordum, refah payı olmadan. Alım gücünde 5 bin liralık kayıp var. 1 Şubat’ta ilk asgari ücret cebe girecek. Ama Deustche Bank dün yüzde 25-30 civarında beklediğini söyledi. Böyle bir şey olabilir mi? Muhtemelen bu oranı içeriden aldı, iktidar kesimini, işçi kesimini dinledi ve bir analiz yapıldı, enflasyon da dahil edilerek ve kulislerdeki bu oranı paylaştı. Yüzde 30 olsa 22 bin TL olacak ve bunu reva görüyorlar. 1 yıl boyunca da bu maaşı alacak. Gerçekleşecek enflasyonda yüzde 45'in altında olmayacak muhtemelen. En az yüzde 65-70 civarında yapılması gerekiyordu.

“TÜRK-İŞ KABUL ETMEK ZORUNDA KALACAK”

Hükümetin telkini çok önemli. Hükümet ben tarafsızım diyor. Hükümet yetkilileri yüzde 25-30'a evet derseniz, TÜRK-İŞ yetkilileri bunu kabul etmek zorunda kalacak. Üretimden gelen gücünü kullanmıyorsan hiçbir anlamı yok. Asgari ücret istenilen oranda artmazsa vatandaşları meydanlarda görebiliriz. Millete sefillere oynatıyorlar? Sefil olmak ister miyiz? İtiraz edeceğiz, çalışmaktan gelen üretimden gelen gücümüzü kullanacağız.”