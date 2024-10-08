Kredi Kartı Borcunda Alarm! Bankaların Alacağı Yüzde 100’ü de Aştı: Yapılandırma Sonrası Hayrete Düşüren Tablo

Türkiye Bankalar Birliğinin paylaştığı verilere göre, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle yasal takibe alınanların sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 899 bin kişi bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alındı. Aynı dönem içinde çektikleri kredi borçları nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı ise 737 bin oldu.

BANKALARIN ALACAĞINDA YÜZDE 126’LIK ARTIŞ

Böylece yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın ilk altı ayına göre kredi kartı ve kredi borçları yüzünden yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 39 artarak 1 milyon 213 bine ulaştı.

Risk Merkezinin Ağustos 2024 verileri ise borçluluk oranlarındaki ciddi artışa dikkat çekti. Buna göre bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarak 96 milyar liraya çıktı.

KREDİ KARTI BORCUNA YAPILANDIRMA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyenler için 60 aya kadar yeniden yapılandırma imkanı getirmişti. Bu kapsamda bireysel kredi kartı dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen kişiler, mevcut kredi kartı borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her ay ödenecek taksit tutarı, o aya ait asgari ödeme tutarına eklenecek. Ayrıca, yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar, ilgili bankada bulunan kredi kartı limitleri artırılamayacak.