9 Ayda 1 Milyondan Fazla Kişi! Bakan Işıkhan İŞKUR Verileriyle Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İŞKUR’un hizmetlerine dair hazırlanan 'Eylül Ayı İstatistik Bülteni'ne dayanarak yaptığı açıklamada, 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini açıkladı.

9 Ayda 1 Milyondan Fazla Kişi! Bakan Işıkhan İŞKUR Verileriyle Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un hazırladığı ve 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde hizmetlerine ilişkin verileri içeren ‘Eylül ayı İstatistik Bülteni’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Verilere göre 1 milyon 80 bin 189 vatandaşın işe yerleştirildiğini kaydeden Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında; 1 milyon 80 bin 189 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu oranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artış kaydettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2 milyon 357 bin 617 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 608 bin 766 iş yeri ziyareti yaptık. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla iş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: İHA

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