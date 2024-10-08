Mehmet Şimşek Açıkladı: Emeklilere 5 Bin TL Yatmayacak

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, emeklilere yönelik bir ikramiye ödenmesini kararlaştırmıştı. Resmi açıklamalara göre, 5 bin TL’lik bu ikramiye yalnızca bir defaya mahsus olarak verileceği belirtilmişti. Ancak birçok emekli, her bayram dönemi için ikramiye verilmesi gerektiği görüşünde.