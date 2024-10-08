Mehmet Şimşek Açıkladı: Emeklilere 5 Bin TL Yatmayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SSK ve Bağkur emeklilerine kötü haber verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, emeklilere yönelik bir ikramiye ödenmesini kararlaştırmıştı. Resmi açıklamalara göre, 5 bin TL’lik bu ikramiye yalnızca bir defaya mahsus olarak verileceği belirtilmişti. Ancak birçok emekli, her bayram dönemi için ikramiye verilmesi gerektiği görüşünde.
Bu bayramda emeklilere ikramiye ödenip ödenmeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmış değil. Emeklilerin gözleri resmi açıklamalara çevrildi ve milyonlarca emekli "Emekli ikramiyesi" ile "29 Ekim emekli ikramiyesi yatacak mı?" gibi soruları araştırmaya başladı.
29 Ekim 2023 tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılan 5 bin TL değerindeki ikramiyenin 2024 yılında ödenmeyeceği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyenin 29 Ekim 2024 tarihinde ödenmeyeceğini söyledi.