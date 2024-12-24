Mazota Benzine ÖTV'de Düzenleme! Mehmet Şimşek Duyurdu: Akaryakıt Fiyatlarına 'Enflasyon Güncellemesi' Yolda

Akaryakıt gelmesi beklenen 1 liradan fazla ÖTV zammı öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten düzenleme sinyali geldi. Enflasyon ile otomatik ÖTV artışı konusunu değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Şimşek, “Bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz. Hepsini değil, bazı kritik kalemleri. Örneğin akaryakıtı düşünüyoruz” dedi.

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Mazota Benzine ÖTV'de Düzenleme! Mehmet Şimşek Duyurdu: Akaryakıt Fiyatlarına 'Enflasyon Güncellemesi' Yolda

Akaryakıt ve diğer tüketim kalemlerinde yeni yılda yaşanacak ÖTV artışları vatandaşların gündeminde kalmaya devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten son dakika açıklaması geldi. Şimşek akaryakıt fiyatlarının otomatik olarak enflasyona göre güncellenmesine yönelik mevcut uygulamada değişiklik olabileceğinin mesajını verdi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) düzenlediği konferansta konuşan Bakan Şimşek, “Bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz. Hepsini değil, bazı kritik kalemleri. Örneğin akaryakıtı düşünüyoruz” dedi.

Mazota Benzine ÖTV'de Düzenleme! Mehmet Şimşek Duyurdu: Akaryakıt Fiyatlarına 'Enflasyon Güncellemesi' Yolda - Resim : 1

AKARYAKITTA ÖTV 6 AYLIK Yİ-ÜFE İLE BELİRLENİYOR

Mevcut durumda akaryakıtta ÖTV maktu tutarları her 6 ayda bir Yİ-ÜFE oranında artırılıyor. Bu kapsamda 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ile bir kez daha değişecek ÖTV oranları ile akaryakıta gelmesi beklenen zam miktarı ortaya çıktı. Özellikle benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) ürünlerinde uygulanacak Özel Tüketim Vergisi artışları ile 1 liranın üzerinde zammın akaryakıt tabelasına yansıması bekleniyor.

Mazota Benzine ÖTV'de Düzenleme! Mehmet Şimşek Duyurdu: Akaryakıt Fiyatlarına 'Enflasyon Güncellemesi' Yolda - Resim : 2

BENZİN VE MOTORİNE 1 LİRADAN FAZLA ZAM

Artış oranı yüzde 1 olsa bile benzin, motorin ve LGP’de ÖTV artışının yüzde 8,2’ye yükselecek. 3 Temmuz 2024’te bir litre benzinde 11,2965 TL olan maktu ÖTV tutarının 3 Ocak’ta 12,2228 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu artış yüzde 20 KDV’nin eklenmesi ile daha yüksek bir zam olarak yansıyacak. Böylece bir litre benzindeki toplam ÖTV ve KDV artışı 1 lira 11 kuruş olacak. Motorinde bu rakam 1,4 TL ve otogazda ise 85 kuruş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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