Manuel Vitesli Araç Sahipleri Dikkat! Bu 5 Hatayı Yapan Yandı



Manuel şanzımanlı araçlar, ekonomik yakıt tüketimi ve mekanik dayanıklılıklarıyla birçok sürücünün gözdesi olmaya devam ediyor. Özellikle otomatik vitesli araçların yaygınlaştığı günümüzde bile, manuel vites sistemine sahip otomobiller halen oldukça fazla tercih ediliyor. Ancak uzmanlara göre, birçok sürücü bu araçları doğru şekilde kullanmadığı için farkında olmadan hem motor hem de şanzıman ömrünü kısaltıyor.

MANUEL VİTESLİ ARAÇ SAHİPLERİNİN YAPTIĞI 5 HATA

İşte manuel vitesli araç kullanırken kaçınılması gereken en yaygın 5 hata:

1- Debriyaj Üzerinde Ayağı Tutmak

Birçok sürücü, özellikle yeni başlayanlar, ayağını debriyajın üzerinde dinlendirme alışkanlığı ediniyor. Bu durum, debriyaj bilyasının (rulman) sürekli baskı altında kalmasına neden olarak zamanla arızalara yol açıyor. Uzmanlar, debriyaja sadece vites değiştirirken basılması gerektiğini ve bu alışkanlığın bırakılmasının şart olduğunu belirtiyor.

2- Elinizi Vites Topuzunda Tutmayın

Vites koluna sürekli olarak el ile temas etmek, vites mekanizmasında erken aşınmalara neden olabiliyor. İlk bakışta zararsız gibi görünse de, bu küçük baskılar zamanla iç dişlilerde deformasyona yol açabiliyor. Uzmanlar, vites değişimi sonrasında elin direksiyona geri dönmesi gerektiğini hatırlatıyor.

3- Debriyajı Hızlı Bırakmak (Debriyajı “Atmak”)

Debriyajı aniden bırakmak, sadece aracın sarsılmasına değil, aynı zamanda motor ile şanzıman arasındaki bağlantıların gereksiz yere zorlanmasına sebep olur. Bu tarz sert kullanım şehir içi sürüşler için uygun değildir. Uzmanlar, debriyaj pedalının kontrollü ve yumuşak bir şekilde bırakılmasını öneriyor. Bu alışkanlık, hem sürüş konforunu artırır hem de parçaların ömrünü uzatır.

4- Yanlış Vites Seçimi

Sık yapılan bir diğer hata ise araca uygun olmayan vitesle hareket etmektir. Örneğin, düşük hızlarda yüksek viteste gitmeye çalışmak motoru zorlar ve şanzıman sistemini yıpratır. Uzmanlar, vites değişimlerinin genellikle 3000-4000 devir/dakika aralığında yapılmasının ideal olduğunu ifade ediyor. Böylece hem yakıt verimliliği sağlanır hem de motorun dengeli çalışması korunur.

5- Şanzıman Bakımını İhmal Etmek

Manuel şanzımanlar da belirli kilometrelerde bakım ister. Ancak birçok sürücü, bu sistemlerin "bakım gerektirmediği" gibi yanlış bir algıya kapılıyor. Oysa ki şanzıman yağı ortalama her 60.000 ila 100.000 kilometrede bir değiştirilmeli. Aksi takdirde, sistemde sürtünme artar ve erken arızalar kaçınılmaz olur.

Kaynak: Haber Merkezi