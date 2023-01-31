Manisa ve ilçelerinde toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam!

Manisa ve ilçelerinde toplu taşıma ve taksi ücretlerine 1 Şubat tarihi itibariyle geçerli olmak üzere zam yapıldı.

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Manisa ve ilçelerinde toplu taşıma ve taksi ücretlerine zam!

Manisa ve ilçelerinde toplu taşıma ve taksi ücretlerine ortalama yüzde 30 zam yapıldı.

Yapılan zam kararını duyuran Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, zammın, Manisa merkez başta olmak üzere 15 ilçede geçerli olduğunu duyurdu.

Manisa ve ilçelerinde yeni zamlı tarife şöyle:

- Merkez Yunusemre ve Şehzadeler ile Soma, Salihli, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da da tam 9,75, öğrenci 6,50, paralı binişler 12 TL,

- 141 No'lu Kampüs taşımacılığı tam 11,25, öğrenci 7,25, paralı binişler de 13 TL,

MANİSA'DA TAKSİLERDE KISA MESAFE 40 TL

- Taksilerde açılış 9 TL,

- Kilometre 12 TL,

- Kısa mesafe 40 TL.

Öte yandan taksilerin zamlı tarifeyi 15 gün içinde uygulayacağı belirtilirken, toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın 1 Şubat itibariyle yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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