Makine ve üretim sektörleri IMATECH’de bir araya gelecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliği, 4M fuarcılık destekleriyle düzenlenecek IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı 15 - 18 Mart 2023 tarihleri arasında fuarizmir B Hol’de kapılarını açacak.

IMATECH Fuarı, yurtiçi ve yurtdışından katılımcıları ile ülkemizin farklı illerinden ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden 100’ün üzerindeki ziyaretçilerine, üretim teknolojilerini 360 derece tecrübe etmek için fırsat sağlayacak. IMATECH; endüstriyel robotlardan elektrik ve elektronik ekipmanlarına, CNC, sac işleme ve otomasyon teknolojilerinden güç aktarım sistemlerine, kaynak-kesme teknolojilerinden teknik hırdavat ürünlerine ve üretim tesisi lojistiğine kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemleri bir arada sunacak. Sektörde öncü firmaların katılacağı fuarda, profesyonel ziyaretçiler; makineler ve sistemlerle ilgili bilgi edinme, yeni ürün, hizmet ve teknolojileri keşfetme, ürün ve hizmetlerin kalitesini karşılaştırma, konferans ve panellere katılma fırsatlarını bulacak. Fuarda yer alan ürün ve hizmetler, ziyaretçilerin işletmelerinin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmasına da yardımcı olacak.

B2B görüşmeleri ve profesyonel ziyaretçileri ile ticari anlaşmalara da zemin hazırlayacak IMATECH Fuarı, yeni iş birlikleri kurulmasının yanı sıra sektörün yıllık ticaret hedeflerine ulaşmasına, iş hacmini artırmasına, ihracatı büyütmesine ve istihdama da katkı sağlayacak. Fuarla ortaya çıkan potansiyel ile sektörün büyümesi, uzun vadede kent ekonomisine katkı sağlanması ve yeni yatırım olanaklarının ortaya çıkmasına olanak sağlaması hedefleniyor.

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