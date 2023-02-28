Deprem sonrası DASK’ta avans ödeme dönemi başlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası DASK, hasar ihbarından hasar inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte sigortalılara avans ödemesi alma imkânı sağlanacağını duyurdu.

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Deprem sonrası DASK’ta avans ödeme dönemi başlıyor

DASK tarafından, hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak ödemeler gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin konuşan Doğal Afet Sigortalı Kurumu Teknik İşleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, "Alo DASK 125, e-devlet ve web sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı alabiliyoruz. Hatta bu süreçte hasar ödemelerinin çok hızlı yapılabilmesi için, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak en hızlı şekilde ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

DASK'TA AVANS ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Hasar ödeme süreçlerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara öncelik verilerek ödemelerin devam ettiğini, eksper görevlendirmelerinin diğer binalar için yapıldığını belirten Selva Eren, 27 Şubat 2023 tarihinde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından konuyla ilgili yayımlanan genelgede detayları aktarıldığı üzere hasar ihbarlarını yapan sigortalılara yönelik yeni bir çalışma başlattıklarını ve sigortalıların 27 Şubat 2023 tarihi itibarıyla DASK web sitesi üzerinden avans ödemesi talep edebileceğini açıkladı.

Avans ödemeleri için Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Yıkık ve acil yıkılacak binalara öncelik vererek yürüttüğümüz ödeme süreçlerimizde, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalılarımız DASK’tan avans ödeme talebinde bulunabilecek. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20’si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10’u sigortalılarımıza avans olarak ödenecek."

Kaynak: Gerçek Gündem

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