Akıllı telefon ithalatında yeni karar: Gözetim miktarı artırıldı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı.

Buna göre, akıllı telefon ithalatında 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi.

350 DOLARA ÇIKTI

Akıllı telefonlarda daha önce adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak yeniden düzenlendi.

GÖZETİM BELGESİ YAPILACAK

Buna göre, birim gümrük kıymeti 350 doların altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılacak.

28 MART'TA BAŞLIYOR

Uygulama 28 Mart’tan itibaren geçerli olacak.

GÖZETİM UYGULAMASI NEDİR?

Gözetim uygulaması, bir eşyanın ithalatı esnasında, yerli üreticilerin zarar görmesini engellemek ve ithalat işleminden kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymet ile ilgili, adet başına asgari bir fiyat belirlenmesi uygulamasıdır. Diğer bir deyişle, bir malın ithalatının yerli üreticiler üzerinde zarar oluşturabilme potansiyelinin olup olmadığının tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması uygulamasıdır.

Gözetim uygulaması ithalat esnasında ithal edilecek eşyanın kıymet bedeli, o eşyaya ilişkin idare tarafından belirlenen birim fiyatın altında kaldığı zaman devreye girmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki, bir adet gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTİP) 10 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf tutulmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem