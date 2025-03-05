Maden İşçisine Büyük Şok! SGK ‘Yanlış Hesap’ Yaptı, İşsiz Kaldı

Maden işçisi Hüsnü Eser, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) aldığı ‘emekli olabilir’ yazısına güvenerek işinden ayrılıp emeklilik dilekçesini verdi. İlk maaşını almayı sabırsızlıkla bekleyen Eser, bir hata yapıldığı gerekçesiyle emekliliğinin onaylanmadığı öğrendi.

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Maden işçisi Hüsnü Eser, emeklilik şartlarını sağladığını düşünerek, SGK’dan aldığı resmi yazıya dayanarak çalıştığı madendeki işinden ayrıldı. İş yerinden ayrıldıktan sonra emekli maaşını almayı bekleyen Eser, maaşı yatmayınca SGK’ya başvurdu. SGK ise Eser’e “Karışıklık olmuş, Bağ-Kur'dan SSK birbirine çakışmış, emekli olamazsın" yanıtını verdiğini iddia etti.

'HİÇBİR KAZANCIM YOK'

Mağdur olduğunu ifade eden Eser, yaşadığı süreci "Emekli dilekçesini verdim. SGK çalışanları 'emekli olabilirsin' dediler. Emekli olabilirsiniz kağıdını aldım. Çalıştığım iş yerine gittim, çıkışımı aldım. Maaşımı alacağım zaman bana dediler ki 'karışıklık olmuş, Bağ-Kur'dan SSK birbirine çakışmış, emekli olamazsın'. Başvurdum, ret kararı çıktı ve 700 günüm açıkta kaldı, iki yılım açıkta kaldı. Şu anda bir işletmeye giremiyorum. Madenlere tekrar başvurdum, iş yeri kabul etmedi. Bana dedi ki, 'Senin suçun, SGK'nın suçu'. 13 senedir madende çalışmıştım, iki yıl açığım var. Şu anda madene de giremiyorum, hiçbir işletmeye giremiyorum. Yaşım 50 olduğu için iş bulamıyorum. İki çocuğum var, kira ödüyorum ve hiçbir kazancım yok” sözleriyle anlattı.

MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYOR

SGK yetkililerinin hatayı kabul ettiğini ancak sorunun hâlâ çözülmediğini belirten Eser, yetkililere seslenerek mağduriyetinin giderilmesini ve yeniden çalışabilmesi için bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA

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