Düşük Enflasyon Faiz İndirimine Kapı Araladı! Merkez Bankası'ndan 250 Baz Puanlık İndirim Beklentisi

Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz gün Şubat ayı enflasyonunu açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyonu beklentilerin altında gerçekleşirken gözler TCMB’nin alacağı faiz kararına çevrilmişti. Banka’nın faiz indirimi yapmasına artık kesin gözü ile bakılıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci faiz kararı 6 Mart Perşembe günü açıklanacak. Başkan Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00’te politika faizine ilişkin kararı duyuracak.

Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında faizler 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50’den 45’e düşürülmüştü. Haziran 2023 ila Mart 2024 arasındaki 10 ayda faizleri yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye yükselten banka, 8 toplantı üst üste faizleri sabit bırakmış, Aralık 2024’te faiz indirimlerine 250 baz puanla başlamıştı.

İŞTE EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNLERİ

ABD’li banka Morgan Stanley, 6 Mart’ta TCMB’den 250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27,5 olurken, politika faizi tahmini ise yüzde 30,5.

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan, mart ve nisan aylarında TCMB’den 250’şer baz puanlık faiz indirimi beklediğini açıklamıştı. Yılın kalanındaki beş toplantıda ise 200’er baz puanlık faiz indirimi bekleyen JP Morgan’ın politika faizinde yıl sonu beklentisi yüzde 30 seviyesinde. Bankanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,2 oldu.

Alman Deutsche Bank da bu hafta TCMB’den 250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 olan bankanın yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 32,5.

AA Finans’ın TCMB’nin 6 Mart’taki PPK’ya yönelik beklenti anketi de 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi