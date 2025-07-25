LPG'ye Zam Geldi, Akaryakıtta Tabelalar Değişti
25 Temmuz Cuma sabahı itibarıyla LPG fiyatlarına 42 kuruşluk zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de otogaz litre fiyatları 26 TL’nin üzerine çıktı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir artış yapılmadı.
25 Temmuz 2025 Cuma sabahı itibarıyla LPG (otogaz) fiyatlarına zam geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, litre başına 42 kuruşluk fiyat artışı bugünden itibaren geçerli oldu.
Yapılan son zamla birlikte Türkiye genelinde otogaz fiyatları yeniden belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki güncel fiyatlar da artışı yansıttı. Buna göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG’nin litre fiyatı 26,48 TL’ye yükseldi. Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve Brent petrol fiyatlarının seyri nedeniyle akaryakıt piyasasında temkinli bekleyiş sürüyor.
25 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları şöyle...
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 51,33 TL
Motorin: 53,67 TL
LPG: 26,48 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL
İzmir
Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL
Kaynak: Haber Merkezi