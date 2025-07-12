Akaryakıt Devi 300 İstasyonunu Birden Sattı

GÖZLER 31 TEMMUZ BİLANÇOSUNDA

BP'nin 2025 ilk çeyrek raporuna göre, yıl sonuna kadar 3 ila 4 milyar dolarlık varlık satış hedefleniyor. Bu hedefin 1,5 milyar dolarlık kısmı ya tamamlandı ya da son aşamaya ulaştı. Şirketin 31 Temmuz’da açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında, satışlara dair daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.