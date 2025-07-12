Akaryakıt Devi 300 İstasyonunu Birden Sattı
Akaryakıt devi BP, küresel yeniden yapılanma planı kapsamında Hollanda’daki 300 istasyonunu Hollandalı yakıt dağıtım firması Catom’a devretme kararı aldı. Anlaşma, şirketin 2027 yılına kadar hedeflediği 20 milyar dolarlık varlık satış programının önemli bir parçasını oluşturuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
BP tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satışın mali boyutuna ilişkin bilgi verilmedi. Ancak işlem, şirketin borçluluğunu azaltma ve nakit akışını güçlendirme amacıyla yürüttüğü geniş kapsamlı stratejinin bir parçası olarak duyuruldu.
PETROL VE GAZA YENİDEN ODAKLANDI
2025 yılı başında stratejik planlarını güncelleyen BP, yenilenebilir enerji yatırımlarından beklenen geri dönüşlerin sınırlı kalması nedeniyle yönünü tekrar fosil yakıt kaynaklarına çevirmişti. Şirket, yatırımcı güvenini artırmak ve uzun vadeli kârlılığı korumak adına petrol ve doğal gaz yatırımlarını öncelik haline getirmişti.
AVRUPA'DA VARLIK SATIŞLARI DEVAM EDİYOR
BP’nin Hollanda’daki bu satış kararı, geçtiğimiz yıl Türkiye’deki perakende operasyonlarını sonlandırmasının ardından geldi. Şirketin Avusturya’daki istasyonları için de benzer bir satış süreci yürüttüğü öğrenildi.
SADECE AKARYAKIT DEĞİL, ELEKTRİKLİ ŞARJ HATLARI DA DEVREDİLDİ
Catom ile varılan anlaşma, yalnızca geleneksel akaryakıt istasyonlarını kapsamıyor. Satış paketinde 15 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve bazı filo yönetim hizmetleri de bulunuyor. Böylece BP, mobilite çözümleri alanındaki varlıklarını da elden çıkarmış oldu.
GÖZLER 31 TEMMUZ BİLANÇOSUNDA
BP'nin 2025 ilk çeyrek raporuna göre, yıl sonuna kadar 3 ila 4 milyar dolarlık varlık satış hedefleniyor. Bu hedefin 1,5 milyar dolarlık kısmı ya tamamlandı ya da son aşamaya ulaştı. Şirketin 31 Temmuz’da açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında, satışlara dair daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.