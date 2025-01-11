'Kur Rejiminin Yan Etkileri...' İktisatçı Hakan Kara 'Sabır Dilerim' Sözleriyle İsyan Etti

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, enflasyonu dövizi kontrol altında tutarak düşürme politikasına yaşadığı bir olayı anlatarak tepki gösterdi. Hakan Kara, döviz transferinin çok zor bir hale getirildiğini belirterek, "Mevcut tuhaf kur rejiminin yan etkileri bunlar. Döviz piyasası sığ kalsın isteniyor. Kolaylıklar ve sabır dilerim" dedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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'Kur Rejiminin Yan Etkileri...' İktisatçı Hakan Kara 'Sabır Dilerim' Sözleriyle İsyan Etti

Türkiye'de son yıllarda TL karşısında fahiş değer kazanan dövizi "kontrol altına almak" adına, kur korumalı mevduat başta olmak üzere çeşitli uygulamalar deneniyor. Ancak ekonomistlerin eleştirdiği bu adımlarla beraber, iktidarın enflasyonu yalnızca dövizi kontrol altında tutarak düşürmeye çalışma çabası da eleştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, banka üzerinden yapılmaya çalışılan döviz transferinin ne kadar zor hale getirildiğini anlatarak mevcut duruma tepki gösterdi.

'BANKAYA ELDEN VERMEK BİLE DAHA MAKUL'

Ekonomist Hakan Kara, olay için "Bir sınav ödemesi için yurt içi bir bankaya euro transferi yapmam isteniyor. Banka uygulamasından euro alıp sonra transfer edince önce döviz alım-satım farkından kaybediyorsun. Sonra küçük bir döviz transferinden bile tonla aracı masrafı alınıyor. Ayrıca transferin nedenine dair açıklama vs yazmak zorunda kalıyorsun. Sonuçta bir döviz bürosuna gidip euro alarak bankaya elden vermek daha makul görünüyor. O da ciddi zaman kaybı" ifadelerini kullandı.

'Kur Rejiminin Yan Etkileri...' İktisatçı Hakan Kara 'Sabır Dilerim' Sözleriyle İsyan Etti - Resim : 1

'DÖVİZ PİYASASI SIĞ KALSIN İSTENİYOR'

Kara, bu durumun yaşadığımız dönem için çok verimsiz olduğunu vurgulayarak, "Mevcut tuhaf kur rejiminin yan etkileri bunlar. Döviz piyasası sığ kalsın isteniyor. Beklenti ve güveni düzeltecek kurumsal düzenlemeler yapmak yerine, doğru para-maliye politikası zamanında uygulamak yerine, döviz piyasasını kontrol ederek bir dolu verimsizlik uğruna enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Kolaylıklar ve sabır dilerim" yorumunu paylaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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