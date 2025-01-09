Hakan Kara: Büyük Artış Olacak
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, enflasyon artışının dolandırıcılık suçlarındaki yükselişi nasıl tetiklediğini ortaya koydu. Kara, analizinde, "Enflasyon ahlakı bozar" ifadelerini kullanarak konunun toplumsal etkilerine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Hakan Kara, Doruk Okuyan tarafından hazırlanan bir grafiği paylaşarak, toplam hüküm giyilen suçlar içinde dolandırıcılık suçlarının oranındaki artış ile enflasyon eğrisini karşılaştırdı. Grafik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) EVDS veri sistemi ile Ceza İnfaz Kurumu istatistiklerinden derlendi.
2011 SONRASI ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR
Paylaşılan verilere göre, 2011 yılından itibaren dolandırıcılık suçlarının toplam suçlar içindeki oranı ile enflasyon arasındaki paralellik artış gösteriyor. Özellikle 2023 yılı itibarıyla dolandırıcılık oranının zirve yaptığı belirtildi.
"ENFLASYON AHLAKI BOZAR"
Kara, paylaşımıyla enflasyonun ekonomik etkilerinin yanı sıra toplumsal ahlak ve bireysel davranışlar üzerindeki yansımalarına vurgu yaptı. Analizde, ekonomik istikrarsızlığın, bireylerin davranış biçimlerini değiştirdiği ve suç oranlarında artışa neden olduğu ifade edildi.