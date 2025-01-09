Hakan Kara: Büyük Artış Olacak

"ENFLASYON AHLAKI BOZAR"

Kara, paylaşımıyla enflasyonun ekonomik etkilerinin yanı sıra toplumsal ahlak ve bireysel davranışlar üzerindeki yansımalarına vurgu yaptı. Analizde, ekonomik istikrarsızlığın, bireylerin davranış biçimlerini değiştirdiği ve suç oranlarında artışa neden olduğu ifade edildi.