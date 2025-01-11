İBB Duyurdu: 1532 Memur Alınacak! Bütün Detaylar Açıklandı

İBB tarafından memur ilanına ilişkin başvurular, 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak. İşte İBB memur alımı ilanıyla ilgili tüm detaylar…

HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak memur alımlarında, şu kadrolar için başvuru alınacak:

-785 İtfaiye Eri

-315 Zabıta Memuru

-432 Farklı Unvanlarda Memur

*Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecek ve değerlendirme KPSS puanlarına göre gerçekleştirilecek.

SINAV SÜRECİ VE ŞARTLAR

Her kadro için belirlenen boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday, KPSS puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılacak.

Zabıta ve İtfaiye Eri kadroları için yazılı ve uygulamalı sınavlar düzenlenecek. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak.

*Şartları sağlamayan adaylar sınava alınmayacak, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacak.

NE ZAMAN DUYURULACAK?

Sınava katılacak adayların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvurular, Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılacak.

Kadrolara başvuracak adaylarda aranan nitelikler, KPSS puan türleri ve taban puan şartları İBB’nin ilan sayfasında detaylı şekilde yer alıyor.

SINAVI KAZANANLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Adaylar, başvuru sürecinde şartları dikkatle inceleyerek işlemlerini eksiksiz tamamlamalı. Detaylı bilgiler ve başvuru kılavuzuna İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.