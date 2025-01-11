Milli Emlak Fırsat Düğmesine Bastı: 100 Bin Liraya Tarla, 153 Bin Liraya Arsa Satıyor!

Milli Emlak tarafından özellikle dar gelirli vatandaşların bütçelerine uygun fiyatlarla sunulan taşınmazlar, yoğun ilgi görüyor.

Düzenli aralıklarla ihale usulüyle satışa sunulan taşınmazlar arasında, tahmini bedeli 100 bin TL’den başlayan tarlalar ve 153 bin TL’den başlayan arsalar dikkat çekiyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde olduğu kadar diğer şehirlerdeki uygun fiyatlı taşınmazlar da vatandaşların ilgisini topluyor.

153 BİN LİRAYA ARSA FIRSATI

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde yer alan ve toplam yüzölçümü 661,12 metrekare olan bir arsa, tahmini ihale bedeli olarak 153 bin TL’den satışa sunuluyor. Bu taşınmaz için belirlenen geçici teminat bedeli 30 bin 600 TL. İhale tarihi ise 29 Ocak 2025, saat 14:30 olarak açıklandı.

100 BİN LİRAYA TARLA SAHİBİ OLACAKSINIZ

Çorum’un Bayat ilçesinde bulunan bir tarla ise 100 bin TL tahmini bedelle satışa çıkıyor. Bu taşınmaz için teminat bedeli 20 bin TL olarak duyurulurken, ihale tarihi 23 Ocak 2025, saat 11:20 olarak belirlendi.